Efteling

Bijzondere foto's: groot onderhoud voor Efteling-sprookje, poppen worden vervoerd

FOTO'S De Efteling is bezig met groot onderhoud bij het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Daarvoor zijn alle figuren uit het tafereel gedemonteerd en in een vrachtwagen gezet, zo blijkt uit bijzondere foto's die op Facebook verschenen. Ze werden gedeeld door Ambrosius Group, een vervoersbedrijf uit het Limburgse dorpje Swolgen.

Hoewel de Efteling niet blij zal zijn met de beelden van achter de schermen, is het transportbedrijf zich van geen kwaad bewust. "Geloof je niet in sprookjes? Hoeft ook niet, wij zorgen voor een perfect transport!", valt te lezen in een openbaar Facebook-bericht. De opknapbeurt komt geen moment te vroeg: het schilderwerk is in opvallend slechte staat.

Volgens de trotse firma gaat het om "nieuwe bewoners voor de Efteling". Men is er kennelijk niet van op de hoogte dat de personages al sinds 2012 onderdeel zijn van het Sprookjesbos. De werkzaamheden duren naar verwachting tot aan de kerstperiode. Tegelijkertijd is het naastgelegen sprookje Het Meisje met de Zwavelstokjes dicht.



Pim-Martijn Sanders

In het sprookje van De Nieuwe Kleren van de Keizer, in 1837 geschreven door Hans Christian Andersen, verkeert een ijdele vorst in de waan een prachtig gewaad te dragen, terwijl hij in werkelijkheid naakt paradeert. De Efteling-versie is ontworpen door Pim-Martijn Sanders. Voor de bewegingstechniek van de poppen werd een beroep gedaan op ETF Ride Systems.



































