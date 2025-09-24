Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Efteling

Bijzondere foto's: groot onderhoud voor Efteling-sprookje, poppen worden vervoerd

Vandaag, 13.29 uurBeeld: Ambrosius Group

FOTO'S De Efteling is bezig met groot onderhoud bij het sprookje De Nieuwe Kleren van de Keizer. Daarvoor zijn alle figuren uit het tafereel gedemonteerd en in een vrachtwagen gezet, zo blijkt uit bijzondere foto's die op Facebook verschenen. Ze werden gedeeld door Ambrosius Group, een vervoersbedrijf uit het Limburgse dorpje Swolgen.

Hoewel de Efteling niet blij zal zijn met de beelden van achter de schermen, is het transportbedrijf zich van geen kwaad bewust. "Geloof je niet in sprookjes? Hoeft ook niet, wij zorgen voor een perfect transport!", valt te lezen in een openbaar Facebook-bericht. De opknapbeurt komt geen moment te vroeg: het schilderwerk is in opvallend slechte staat.

Volgens de trotse firma gaat het om "nieuwe bewoners voor de Efteling". Men is er kennelijk niet van op de hoogte dat de personages al sinds 2012 onderdeel zijn van het Sprookjesbos. De werkzaamheden duren naar verwachting tot aan de kerstperiode. Tegelijkertijd is het naastgelegen sprookje Het Meisje met de Zwavelstokjes dicht.

Pim-Martijn Sanders
In het sprookje van De Nieuwe Kleren van de Keizer, in 1837 geschreven door Hans Christian Andersen, verkeert een ijdele vorst in de waan een prachtig gewaad te dragen, terwijl hij in werkelijkheid naakt paradeert. De Efteling-versie is ontworpen door Pim-Martijn Sanders. Voor de bewegingstechniek van de poppen werd een beroep gedaan op ETF Ride Systems.

















Meer Efteling
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be