Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen deelt beelden van afbraak The Eagle

FOTO'S The Eagle in Attractiepark Slagharen is nu echt verleden tijd. Het Overijsselse pretpark deelt beelden waarop te zien is dat de constructie gedemonteerd en weggehaald wordt. Volgend jaar komt er een nieuwe attractie voor in de plaats.

The Eagle was een attractie van het type condor, afkomstig van Huss Park Attractions uit Duitsland. De ride bleef dit seizoen gesloten, aanvankelijk vanwege werkzaamheden. Daarvoor werd de 32 meter hoge paal al grotendeels afgebroken. De afgelopen weken stond alleen de basis nog overeind.

Recentelijk is besloten om de attractie uit 1998 niet meer te repareren. In plaats daarvan zorgt parkeigenaar Parques Reunidos voor een vervanger. Een kraan heeft de resterende onderdelen onlangs weggehaald, zo blijkt uit beelden van Slagharen. Die klus maakt de weg vrij voor iets nieuws.



Laatste vlucht

"The Eagle heeft zijn laatste vlucht gemaakt...", meldt het park in een WhatsApp-kanaal voor fans. "Na jaren trouwe dienst is de attractie afgebouwd en weggehaald. We nemen afscheid, maar maken ruimte voor nieuwe avonturen in Slagharen!" Over de nieuwe attractie wordt later meer info bekend.











