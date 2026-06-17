Hunderfossen Eventyrpark

Deze nieuwe darkride stuurt bezoekers op een race van Parijs naar Egypte

FOTO'S Bezoekers van een Noors attractiepark kunnen vanaf deze zomer plaatsnemen in een nieuwe trackless darkride, gebaseerd op een populaire Noorse animatiefilm. In het park Hunderfossen Eventyrpark bij de stad Lillehammer is de attractie Rally Flåklypa officieel geopend.

De nieuwigheid bevindt zich in een bestaand gebouw dat ingrijpend werd verbouwd. Passagiers nemen plaats in voertuigen voor zes personen, die zich zonder vaste rail door de attractie bewegen. Tijdens de rit volgen ze een race die hen van Parijs naar Egypte en weer terug voert.

Daarbij worden decors, projecties en speciale effecten gecombineerd. De attractie is gebaseerd op Rally Flåklypa, een Noorse animatiefilm die afgelopen winter in première ging. Hoofdpersoon is de excentrieke uitvinder Reodor Felgen, die met zijn vrienden deelneemt aan een race om een bijzondere brandstof op basis van koeienuitstoot te promoten.



Belgische fabrikant

Men heeft gebruikgemaakt van een transportsysteem van de Belgische fabrikant BoldMove Nation, dat rogue rides heet. De voertuigen rijden met behulp van zogeheten mecanumwielen, waardoor ze niet alleen vooruit en achteruit kunnen bewegen, maar ook zijwaarts. Er is één centraal showcontrolesysteem voor de voertuigen, de media en de effecten.



















