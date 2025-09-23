Welkom!
Frans waterpark bestelt spinning coaster met watereffecten: opening in 2028

Gisteren, 23.15 uur

FOTO'S Een Frans waterpark kan uitpakken met een bijzonder attractietype: een spinning coaster met watereffecten. Het concept, afkomstig van het Belgische bedrijf BoldMove Nation, wordt spinfinity coaster splash genoemd. Het eerste exemplaar is verkocht aan een nog onbekende bestemming in Frankrijk.

Dat bleek vandaag tijdens een presentatie op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. In 2028 moet de opening plaatsvinden. De nieuwe attractie combineert de eigenschappen van een achtbaan met die van een waterattractie. Volgens de bedenkers voelt het alsof passagiers "op een golf rijden".

De baan wordt 450 meter lang, met een maximale hoogte van 17 meter en een topsnelheid van 61,5 kilometer per uur. Bezoekers nemen plaats in draaiende gondels die face-to-face zijn opgesteld, waardoor de nadruk volgens BoldMove ligt op samen beleven.

Seizoen
De capaciteit bedraagt ongeveer duizend personen per uur. Het water speelt een grote rol: langs het traject worden bezoekers omringd door fonteinen. Afhankelijk van het seizoen kunnen operators de hoeveelheid water aanpassen, zodat de attractie het hele jaar door inzetbaar is.

Naast BoldMove zijn nog twee andere partijen betrokken bij het project: E&S Rides uit Frankrijk regelt de technische kant van de coaster en Soho Playtime neemt de thematiek op zich.



