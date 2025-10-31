Attractiepark Toverland

Deze attractie verdwijnt: Toverland gaat onderdelen van Kletterparcours weggeven aan fans

FOTO'S Pretparkfans maken kans op onderdelen van een 21 jaar oude Toverland-attractie. Het Limburgse themapark neemt na komend weekend afscheid van het Kletterparcours: de klimbeleving verdwijnt om plaats te maken voor een vakantieresort. Bezoekers kunnen op zondag 2 november voor het laatst klimmen. De sluiting gaat niet ongemerkt voorbij.

Toverland lanceert vandaag een online actie. Wie meedoet, kan de houten letters winnen die gebruikt worden als hindernis in het parcours. Samen vormen ze de naam van het attractiepark. Meedoen kan via Facebook, Instagram en X, door daar in een reactie op Toverland een laatste afscheidsgroet te brengen.

Daarnaast worden twee van de letters ter plekke weggegeven aan bezoekers die het parcours op zaterdag of zondag voor de laatste keer afleggen. "De aanwezige medewerker mag op beide dagen één letter toezeggen aan een deelnemer", vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Wunderwald

De survivalbaan uit 2004 is geschikt voor personen met een minimale lengte van 140 centimeter en een maximumgewicht van 120 kilo. Bij de opening heette de attractie nog Survival Parcours. Tegenwoordig hoort de ervaring officieel bij het Oostenrijkse themagebied Wunderwald.























