Walibi Holland

Eerste foto opgedoken van nieuwe griezelzone Bugz in Walibi Holland

Dankzij een foto krijgen we een eerste indruk van de nieuwe griezelzone Bugz in Walibi Holland. Op de afbeelding zijn de kleurrijke personages te zien die dit najaar voor het eerst deel uitmaken van de kindvriendelijke Halloween Spooky Days. Het gebied bevindt zich rond de nieuwe achtbaan YoY, in het gelijknamige themagebied.

Bezoekers maken kennis met een bonte groep insecten die door menselijk toedoen zijn uitgegroeid tot menselijke proporties. In de bijbehorende verhaallijn probeerde de mensheid een plaag uit te roeien met gifstoffen, maar het plan mislukte: de beestjes werden juist groter.

Gewapend met wraakgevoelens keren ze zich tegen iedereen die jarenlang beestjes heeft weggejaagd, doodgeslagen of vertrapt. In de zone duiken verschillende insectenfiguren op. Valentina Vlinder is de sluwe en verleidelijke koningin van de groep, bijgestaan door haar chagrijnige lakei Bram Bromvlieg en de geniepige Karel Kakkerlak.



Wanda Wesp

Ook zijn er rollen voor het onhandige duo Mera Mier en Mara Mug, de serieuze Wanda Wesp, de halfblinde Kiki Kever en generaal Siebrand Sprinkhaan. Samen vormen ze een chaotisch leger dat bezoekers op speelse wijze confronteert.



Bugz is dit jaar de belangrijkste nieuwigheid tijdens het familiale halloweenfestival, dat in het leven is geroepen als de tegenhanger van de populaire Halloween Fright Nights. Er zijn Spooky Days op 4 en 5 oktober, 11 en 12 oktober, van 15 tot en met 19 oktober, van 20 tot en met 26 oktober en op 1 en 2 november, steeds van 10.00 tot 18.00 uur.