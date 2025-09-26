Efteling

Samenwerking smaakt naar meer: Efteling praat met Franse leverancier over terugkeer droneshow

VIDEO De Efteling wil in de toekomst vaker spectaculaire droneshows opvoeren. Daarover worden gesprekken gevoerd met de Franse leverancier Dronisos, melden ingewijden. Het gespecialiseerde bedrijf werkte voor het eerst samen met het Kaatsheuvelse attractiepark voor het Efteling Grand Spectacle, een besloten evenement dat vorige week plaatsvond.

Reguliere bezoekers waren toen niet welkom: men had personeelsleden en relaties uitgenodigd. Eén van de hoogtepunten van de 75 minuten durende productie was de inzet van honderden lichtgevende drones van Dronisos. Ze vormden herkenbare Efteling-figuren en -symbolen in de lucht boven de Aquanura-vijver en Fata Morgana.

Hoewel het peperdure Grand Spectacle een eenmalige aangelegenheid was, smaakt de samenwerking met Dronisos naar meer. In zekere zin was het bijzondere avondspektakel een testcase. Die is goed bevallen: de samenwerking met de Fransen verliep goed en de reacties van het publiek waren overweldigend positief.



Meerdere opties

Daarom is de Efteling met de leverancier in gesprek over toekomstige projecten, vertellen betrokkenen aan Looopings. Concrete afspraken zijn er nog niet, maar er liggen meerdere opties op tafel. Drones vaker inzetten voor speciale gelegenheden, zoals evenementen of bedrijfsfeesten, is een voor de hand liggende optie.



Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden voor dagelijkse droneshows als aanvulling op fonteinenshow Aquanura in de hoogseizoenen: de zomervakantie en de kerstvakantie. In die periodes is het donker bij sluitingstijd. Er zijn echter ook hindernissen te nemen. Het inzetten van drones is niet goedkoop. Bovendien kunnen de drones bij slecht weer - harde wind of regen - niet vliegen.



Loonsche Land

Daarnaast zijn er veiligheidsissues: als er drones de lucht in gaan, moeten gebieden afgesloten worden. Dat zal met name gevolgen hebben voor het gebied rond Fata Morgana, inclusief de attractie en de horeca op het plein. De drones zullen voor en na de show ook ergens gestald moeten worden. Tijdens het Efteling Grand Spectacle werd daarvoor de parkeerplaats van vakantiepark Loonsche Land gebruikt.



Toch overheerst bij beide partijen momenteel het enthousiasme, zo klinkt het in de wandelgangen. De kans is dus aanwezig dat we in 2026 of 2027 - als het 75-jarig bestaan wordt gevierd - opnieuw drones gaan zien in het park. Men heeft geen Europese primeur te pakken: Disneyland Paris, Europa-Park, Movie Park Germany, PortAventura Park en Walibi Belgium gingen de Efteling al voor.