PortAventura World

PortAventura kondigt nieuwe attractie aan: het Jura-tijdperk ontwaakt

Vandaag, 10.56 uur

PortAventura zet vol in op mixed reality: de combinatie van echte en virtuele werelden. Na de opening van een spookhuis en een achtbaan met speciale headsets, presenteert het Spaanse pretparkresort binnenkort een nieuwe walkthrough-attractie. Mixed reality verschilt van virtual reality, omdat de echte wereld gewoon zichtbaar blijft.

Deelnemers kunnen elkaar dus zien en horen. De headsets zorgen voor de toevoeging van extra digitale elementen in de werkelijkheid. Het concept lijkt op augmented reality. Vorig jaar opende al spookhuis Hysteria in Boothill, sinds afgelopen zomer wordt de "eerste mixedreality-ervaring op een rollercoaster" aangeboden bij familieachtbaan El Diablo.

Nu investeert men in een nieuwe betaalde beleving in het Mexicaanse themagebied van PortAventura Park. Daarvoor wordt een nieuw gebouw opgetrokken achter spiegeldoolhof El Secreto de los Mayas. De naam luidt Expedición Ulum: El Despertar Jurásico, oftewel: het ontwaken van het Jura-tijdperk. In november vindt de opening plaats.

Barcelona
PortAventura lanceerde een speciale afdeling om innovatieve concepten te ontwikkelen: Adventure Labs. Die afdeling heeft deze week een eigen stand op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. Passanten krijgen alvast een gratis voorproefje op de nieuwe mixedreality-ervaring. De brillen simuleren een aquarium met een gigantische dinosaurus.

