Zestig foto's: dit was de pretparkbeurs in Barcelona

FOTO'S De jaarlijkse pretparkbeurs IAAPA Expo Europe heeft dit jaar iets minder publiek getrokken dan bij de vorige editie. Waar het evenement in Amsterdam vorig jaar 17.370 geïnteresseerden op de been bracht, kwamen dit keer 15.877 bezoekers langs. Voor wie er niet bij kon zijn is een uitgebreide fotoreportage met zestig beelden.

Drie dagen lang kwamen in Barcelona professionals uit de internationale attractiebranche samen om nieuwe producten te presenteren, zaken te doen en ideeën uit te wisselen. Het evenement vond plaats van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 september in beurshal Fira Barcelona Gran Via, met een randprogramma dat al startte op maandag 22 september en tot en met vrijdag 26 september doorloopt.

De bijna 16.000 bezoekers waren afkomstig uit 121 landen. Zij konden in contact komen met meer dan zevenhonderd standhouders, verspreid over 20.700 vierkante meter. Daar werden de nieuwste snufjes voor pretparken, waterparken, dierentuinen, musea en resorts gepresenteerd. Vertegenwoordigers van bijna 9400 bedrijven bezochten de beurs, waaronder achtbaanbouwers, decorateurs, leveranciers en horeca-ontwikkelaars.



Excursies

Naast de beursvloer waren er ruim zestig lezingen en excursies, onder meer naar PortAventura World. Onderwerpen als duurzaamheid, gastbeleving en veiligheid stonden centraal. De organisatie spreekt van een geslaagde editie. "IAAPA Expo Europe blijft een belangrijke ontmoetingsplaats voor onze sector", zegt regiodirecteur Peter van der Schans.



De Europese IAAPA Expo vindt jaarlijks plaats op een andere locatie op het continent. Volgend jaar verhuist de beurs naar Londen, waar het evenement gepland staat van dinsdag 22 tot en met donderdag 24 september 2026. Een jaar later komt de Oostenrijkse hoofdstad Wenen aan de beurt. Pas in 2031 keert de beurs terug naar RAI Amsterdam.











































































































































































































































