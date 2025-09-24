Efteling

Efteling onthult eerste liedje uit nieuwe musical Joris en de Draak

VIDEO De Efteling heeft een eerste nummer uit de nieuwe familiemusical Efteling vertelt... Joris en de Draak vrijgegeven. Op YouTube is nu een ruim één minuut durend fragment te beluisteren van het lied Als We Gaan. Het gaat om een voorproefje van de volledige soundtrack, die speciaal voor de voorstelling werd gecomponeerd door huiscomponist René Merkelbach.

De musical vertelt het verhaal van de familie Van Kampen, die in 1953 onderweg is naar de Efteling maar strandt met autopech. Zonder telefoon besluiten ze een verhaal te vertellen: de legende van Joris en de Draak. Daarbij komen bekende figuren voorbij als Joris, prinses Rosalie en de koning, maar ook een heuse draak.

Het nummer Als We Gaan is gebaseerd op de originele tune van Joris en de Draak uit 2010. Het refrein gaat als volgt: "Als we gaan, dan gaan we samen. Iedere draak slaan we neer. Als we gaan, dan gaan we samen. Want we zijn sterker met meer. Nog nooit zoiets gedaan, een missie van formaat. Maar toch kan ik 'm aan, omdat jij naast me staat."



Kostuums

De hoofdrollen worden vertolkt door Marijn Brouwers, Marike Folles, Christiaan Koetsier, Fleur Renes en Thijmen Staps. De regie is in handen van Mark Haayema. Het script komt van Allard Blom, het decor van Joris van Veldhoven en de kostuums van Carla de Kroon. Decoratieve elementen van de houten achtbaan zijn verwerkt in de kostuums.



Efteling vertelt... Joris en de Draak duurt zeventig minuten. De try-outs vinden plaats op zaterdag 6 december in Theater De Leest in Waalwijk en op zondag 7 december in Theater De Blauwe Kei in Veghel. De première volgt op zondag 14 december in Theater aan de Parade in Den Bosch. Daarna reist de productie langs 42 theaters in Nederland en Vlaanderen.