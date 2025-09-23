Efteling

Efteling verfraait toegangsweg: nieuwe decoraties op de Europalaan

VIDEO De Efteling is druk bezig met het verfraaien van de Europalaan, de toegangsweg richting het Kaatsheuvelse attractiepark. In maart werd bekend dat de gemeente zou gaan samenwerken met de Efteling om de laan op te leuken met Efteling-decoraties. Vandaag is men begonnen met het neerzetten van gigantische bloembakken in Efteling-thema.

Daar komen enorme kunsttulpen in te staan. Ook een ijzeren decorobject in de vorm van een silhouet van Klein Duimpje staat al klaar om gemonteerd te worden. Later volgt een gigantische zevenmijlslaars op een steen met het Efteling-logo, bij de afslag richting het parkeerterrein.

Met de vernieuwingen wil men ervoor zorgen dat de Efteling-beleving al begint zodra bezoekers Kaatsheuvel binnenrijden. De entree naar het dorp moet groener en uitnodigender ogen. Volgens de gemeente is de investering niet alleen bedoeld voor toeristen, maar ook om de leefomgeving van inwoners op te fleuren.



Centrum

De decoratieve bloembakken zullen uiteindelijk niet alleen langs de Europalaan verschijnen. Ook in het centrum van Kaatsheuvel worden exemplaren geplaatst, als onderdeel van een bredere vergroening. Tegelijkertijd moet dit de band tussen de Efteling en het dorpshart versterken, een wens die al langer leeft bij lokale ondernemers.