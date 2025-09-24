Leveranciers

Video: Nederlandse leverancier presenteert metershoge nieuwe animatronic

VIDEO Een Nederlandse pretparkleverancier gooit hoge ogen met een gigantisch bewegend figuur. P&P Projects uit het Brabantse Someren presenteert deze week een indrukwekkende animatronic tijdens pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona. Sinds vorig jaar heeft P&P een eigen animatronicafdeling.

Dat resulteerde eerder al in het schattige monstertje Mormel: een showmodel van een kleine animatronic met een flexibele schil en geavanceerde bewegingen. Dit jaar nam het bedrijf een grotere variant mee, met een harde schil. Het doel was om met minder motoren zo veel mogelijk te bereiken.

Beursbezoekers komen oog in oog te staan met een metershoge steenachtige humanoïde. Zijn linkerhand leunt tegen een boomstronk, met zijn rechterhand beweegt hij op en neer en kan hij bijvoorbeeld wijzen. Voor hem zit een kleiner wezen met subtielere bewegingen. De figuren zijn bedoeld voor een attractie die nog open moet gaan.



ThemedMotion

P&P was al gespecialiseerd in het produceren van allerhande decorstukken, interieurs en modellen. Tegenwoordig is er ook een speciale animatronictak onder de noemer ThemedMotion, waarvoor een eigen besturingssysteem werd ontwikkeld. Het bouwen van een attractie met vijftig of honderd animatronics behoort inmiddels tot de mogelijkheden, vertelt een woordvoerder aan Looopings.