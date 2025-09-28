Attractiepark Toverland

Toverland wil darkride rond eigen figuren: octopus Joey en papegaai Ivy

FOTO'S De nieuwe darkride van Toverland moet een familieattractie worden die in het teken staat van personages uit het Limburgse themapark. Er zijn plannen voor de bouw van een darkride in Port Laguna, het mediterrane havenstadje dat het entreegebied van Toverland vormt. Over het thema is tot nu toe niets naar buiten gebracht.

Looopings kan melden dat er plannen worden gemaakt voor een rit door de wereld van octopus Joey en papegaai Ivy, de mascottes van Port Laguna. Eén van de doelen is om de bekendheid van de figuren bij het publiek te vergroten. Nu hebben Joey en Ivy nog een relatief kleine rol. Ze komen vooral terug op souvenirs.

Verder verschijnt de papegaai als animatronic in de wachtrij voor de interactieve tovershow Magiezijn. In het halloweenseizoen verhuist de vogel tijdelijk naar het grote podium waar illusievoorstelling Bodega Mágic wordt vertoond. Joey komt voor in zomershow Aqua Bellatores en de bellenblaasact Joey's Bella Magica.



Snorri Touren

De nieuwe darkride moet er eveneens voor zorgen dat bezoekers Port Laguna overdag beter weten te vinden. Op dit moment laten veel gasten het entreegedeelte 's middags links liggen. Toverland liet zich volgens ingewijden inspireren door attracties als Madame Freudenreich Curiosités en Snorri Touren in het Duitse Europa-Park: twee familiale attracties die draaien om karakters die het park zelf heeft ontwikkeld.



Het openingsjaar van de eerste echte Toverland-darkride staat nog niet vast. Betrokkenen melden dat het park eerst wil focussen op het vervangen van Maximus' Blitz Bahn, de bobsleebaan uit 2015 die na tien jaar technisch gezien op is. Ondertussen loopt ook nog een groot ander project, namelijk de realisatie van een vakantiepark. Daarvoor is al een vergunning aangevraagd.























