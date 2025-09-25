Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult reusachtige gevelposters voor Mickey and the Magician

FOTO'S Disneyland Paris heeft de opknapbeurt van het Animagique Theater afgerond. Vanwege de transformatie van Walt Disney Studios naar Disney Adventure World verdwijnt het filmthema van het park naar de achtergrond. Om die reden fungeert het Animagique Theater niet langer als een fictieve filmstudio, maar als een echt theater.

Als onderdeel van de make-over verdween vorig jaar al het getal 3 van de gevel van het theatergebouw uit 2002: voorheen heette de locatie Studio 3. Nu is het bouwwerk onderdeel van World Premiere Plaza, een theaterdistrict in art-decostijl. Het enige dat nog ontbrak was een gigantische driedelige poster op de façade.

Het design was al wel te spotten op ontwerpen die in het voorjaar van 2024 naar buiten kwamen. Na lang wachten is de naam van de theatershow nu zichtbaar op de gevel. Men koos voor de Franse titel Mickey et le Magicien in plaats van de internationale versie Mickey and the Magician. Op de posters staan verschillende elementen uit de voorstelling.



Sinds 2016

Mickey and the Magician is sinds 2016 - met tussenposes - te zien in het Walt Disney Studios Park. Het verhaal gaat over Mickey Mouse die een magiër wil worden. Vervolgens ontmoet hij personages uit Cinderella (Assepoester), Beauty and the Beast (Lumière, Belle, het Beest), The Lion King (Rafiki), Aladdin (Geest) en Frozen (Elsa, Olaf). De productie wordt vanaf half december weer opgevoerd.







