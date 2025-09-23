Avonturenpark Hellendoorn

Nietsvermoedende bioscoopbezoekers worden opgejaagd in promotiefilm Avonturenpark Hellendoorn

VIDEO Avonturenpark Hellendoorn promoot horror-evenement Screams met een speciale horrorfilm van tweeënhalve minuut. In de uitgebreide commercial is te zien hoe twee nietsvermoedende bioscoopbezoekers plotseling terechtkomen in het Overijsselse pretpark. Daar worden ze belaagd door verschillende griezels.

Het koppel bezoekt achtereenvolgens de verschillende spookhuizen van Screams: Death Lab: The Mortuary, Château Cristal, Witch House en Horror Hotel: Wedding Night. Uiteindelijk keren de twee terug in de bioscoop en lijkt het erop dat ze zich alles verbeeld hebben, tot de gruwels plotseling opduiken in de zaal.

"Beleef Halloween alsof je in een film zit... of is het toch echt?", luidt de beschrijving. Screams vindt plaats op de vier zaterdagen 11, 18, 25 oktober en 1 november. Het jaarthema is dit keer "We're coming for you". De reclame werd deels opgenomen in bioscoop Cinemajestic in Zutphen.