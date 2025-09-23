Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Avonturenpark Hellendoorn

Nietsvermoedende bioscoopbezoekers worden opgejaagd in promotiefilm Avonturenpark Hellendoorn

Gisteren, 14.41 uur

VIDEO Avonturenpark Hellendoorn promoot horror-evenement Screams met een speciale horrorfilm van tweeënhalve minuut. In de uitgebreide commercial is te zien hoe twee nietsvermoedende bioscoopbezoekers plotseling terechtkomen in het Overijsselse pretpark. Daar worden ze belaagd door verschillende griezels.

Het koppel bezoekt achtereenvolgens de verschillende spookhuizen van Screams: Death Lab: The Mortuary, Château Cristal, Witch House en Horror Hotel: Wedding Night. Uiteindelijk keren de twee terug in de bioscoop en lijkt het erop dat ze zich alles verbeeld hebben, tot de gruwels plotseling opduiken in de zaal.

"Beleef Halloween alsof je in een film zit... of is het toch echt?", luidt de beschrijving. Screams vindt plaats op de vier zaterdagen 11, 18, 25 oktober en 1 november. Het jaarthema is dit keer "We're coming for you". De reclame werd deels opgenomen in bioscoop Cinemajestic in Zutphen.



Meer Avonturenpark Hellendoorn
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be