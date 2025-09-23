Plopsaland Resort Belgium

Heisa in België: Plopsaland vervangt Kerstman door Kerstkabouter

België staat op de achterste benen naar aanleiding van nieuws over het vervangen van de Kerstman in Plopsaland. Het Vlaamse attractiepark wisselt het personage aankomende winter in voor de Kerstkabouter. Hoewel Plopsa benadrukt dat Kerstmis niet verdwijnt, wordt de beslissing door critici aangegrepen als bewijs van "woke-cancelcultuur".

Aanleiding voor de commotie was een interview met de acteur die jarenlang de Kerstman vertolkte in het park in De Panne: Maurice Vermeersch (59). Hij kreeg te horen dat zijn diensten dit jaar niet meer nodig zijn. Belgische media brachten het nieuws alsof Plopsaland helemaal klaar is met de Kerstman, waarna reacties als een lopend vuurtje rondgingen.

Het verhaal verspreidde zich razendsnel via social media en werd gekaapt door rechtse politici en opiniemakers. Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter sprak op X over "omvolking". "De dure prijs die moet betaald worden voor de multicultuur. We krijgen er hoofddoeken, islam, halal en messentrekkerij voor in de plaats!"



Kerstparade

Volgens Plopsaland wordt de kwestie schromelijk overdreven: Kerstmis wordt niet gecanceld. "Sinterklaas en de Kerstman komen nog steeds naar onze indoorparken", laat een woordvoerder weten. "In De Panne werken we aan de grootste kerstviering ooit, met een kerstparade, winteranimatie en de Samson & Marie Kerstshow."



Kerst is allesbehalve weg in Plopsaland, luidt de conclusie. "En de Kerstkabouter sluit naadloos aan bij onze eigen figuren." Het personage is afkomstig uit de Studio 100-speelfilm Plop en de Toverstaf uit 2003. Daarin gaan Plop en zijn vrienden op avontuur om de verdwenen toverstaf van de Kerstkabouter terug te halen, zodat Kerstmis gered kan worden.



