Karls Erlebnis-Dorf Döbeln

Duitse pretparkketen bestelt twee aardbeienachtbanen bij Nederlandse bouwer Vekoma

VIDEO De Nederlandse attractiebouwer Vekoma gaat twee bijzondere achtbanen bouwen voor de Duitse pretparkketen Karls. Onder de noemer Karls Erlebnis-Dorf buit de groep verschillende kleinschalige familieparken uit bij onze oosterburen. Twee vestigingen worden uitgebreid met een rollercoaster van formaat, afkomstig van het bekende Limburgse bedrijf.

De attracties staan in het teken van aardbeien. Op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona werd vandaag het treinontwerp gepresenteerd: Vekoma had één van karretjes meegenomen. De onthulling vond plaats in het bijzijn van Vekoma-directrice Anne-Mart Agerbeek, salesdirecteur Stefan Holtman en Karls-eigenaar Robert Dahl.

Karls ontwikkelde zich van aardbeienboer tot een keten van familieparken met gratis entree. Bezoekers betalen alleen voor attracties, eten, drinken en souvenirs. Het laagdrempelige concept sloeg aan: in 2024 bedroeg de omzet zo'n 200 miljoen euro en voor 2025 wordt gemikt op zo'n negen miljoen bezoekers.



Oberhausen

Ondertussen wordt hard gewerkt aan plannen voor nieuwe locaties, waaronder in de buurt van de Nederlandse grens. Dahl heeft zijn oog laten vallen op het voormalige attractiepark CentrO Park, vlakbij winkelcentrum Westfield Centro in Oberhausen. Het project werd meermaals uitgesteld, maar nu rekenen de initiatiefnemers op een opening in het voorjaar van 2026.



Tijdens de perspresentatie legde Dahl uit hoe het design van de aardbeiencoaster tot stand is gekomen. Van de twee achtbanen gaat er één naar Karls Erlebnis-Dorf Döbeln in de deelstaat Saksen, open sinds 2024. Waar het tweede exemplaar gebouwd zal worden, is voorlopig nog geheim.