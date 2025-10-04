Movie Park Germany

Het nieuwe spookhuis van Movie Park Germany is zwaar gesponsord - en dat merk je

FOTO'S Voor een nieuw spookhuis ging Movie Park Germany een commerciële samenwerking aan met een Duits snoepmerk. Het haunted house Horror Lab, dat vrijdag voor het eerst toegankelijk was, wordt gesponsord door fabrikant Ahoj-Brause. Een wandeling door het spookhuis voelt dan ook als één grote reclame voor de snoepmaker.

Bezoekers mogen volgens het verhaal een kijkje nemen in de fabriek waar het Ahoj-Brause-snoep wordt gemaakt. Ze passeren onder meer een laboratorium met blacklight-effecten en stellingkasten met snoepverpakkingen, waar acteurs achter vandaan springen. Ze delen ook volop snoep uit: wie het Horror Lab verlaat, heeft de zakken vol.

Daarvoor moeten de aanwezigen wel wat doen, zoals het meermaals luidkeels roepen van de merknaam en kruipen door een donkere tunnel. Er is ook een spiegeldoolhof opgetuigd. De finale bestaat uit een meet-and-greet met een mascotte gebaseerd op Franksteins monster, in een Ahoj-Brause-outfit.



Event Center

Horror Lab werd gebouwd in het Event Center van het Duitse attractiepark, in de buurt van de hoofdingang. Dat gebeurde in samenspraak met de vaste partner IMAmotion. Bij de start van het Halloween Horror Festival, een week geleden, was de nieuwe beleving nog niet af. Tickets kosten 6 tot 7 euro.



Dankzij het vrij onschuldige karakter is het haunted house geschikt voor een jonge doelgroep: kinderen vanaf 12 jaar zijn welkom met een volwassene, vanaf 14 jaar mogen bezoekers zonder begeleiding naar binnen. Voor de andere spookhuizen in Movie Park geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.























