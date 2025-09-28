Movie Park Germany

Foto's: in de nieuwe horrorattractie van Movie Park Germany loopt een vakantie bloederig af

FOTO'S Je meest bloederige vakantie ooit: zo promoot Movie Park Germany dit jaar het populaire Halloween Horror Festival. Eén van de nieuwigheden staat in het teken van een vakantie die slecht afloopt. Wie een ticket koopt voor Blood Moon Trailer Park maakt een excursie naar een verlaten vakantieoord. Het uitstapje eindigt al snel in een nachtmerrie.

De horrorattractie werd gebouwd op een opvallende plek: een stuk grond aan de rand van Hillbilly Town, de scare zone bij vrijevaltoren The High Fall. Het park realiseerde een walkthrough-beleving tussen zweefmolen Pier Side Carousel en het gebouw van de overdekte achtbaan Van Helsing's Factory. Na een introductie in een blokhut worden bezoekers in groepen van zes personen richting het trailerpark gestuurd.

Daar lopen en klimmen ze door oude stacaravans heen, die bewoond worden door ongure types. De units zijn overgenomen van een Nederlandse handelaar, vertelt projectleider en creatief directeur Manuel Prossotowicz aan Looopings. "Sommige exemplaren zijn echt afkomstig uit de Verenigde Staten", weet hij. "We hebben goed ons best gedaan om ze zo smerig en oud mogelijk te laten lijken."



Fear Forest

In het verleden had Movie Park een walkthrough in een bosgebied naast houten achtbaan The Bandit, onder de namen Campout (2016-2020) en Fear Forest (2021-2022). Dat gedeelte was volgens Prossotowicz minder geschikt. "Dat was één lange route, waarbij langsrijdende auto's je uit de sfeer haalden."



Het was al langer de wens om dit gebied te gebruiken voor een halloweenervaring. "Hier konden we een leuke route maken omringd door gebouwen en groen, met veel binnengedeeltes en mooie doorkijkjes die echt het trailerparkgevoel oproepen." De ticketprijs kan per dag variëren. Zo waren bezoekers zaterdag 15 euro kwijt en zondag 8 euro.



Horror Lab

Het Halloween Horror Festival ging zaterdag officieel van start. Naast Blood Moon Trailer Park kunnen bezoekers aparte tickets aanschaffen voor Circus of Freaks, The Slaughterhouse, Secrets of St. Elmo, Hell House, Final Stop, Murder Museum, A Quiet Place en de theatervoorstelling Unhallowed 2. Volgende week opent Movie Park het nieuwe spookhuis Horror Lab.











































































