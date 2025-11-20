Walibi Holland

Vakbond mobiliseert Walibi-personeel na klachten over ongelijkheid: 'Moet stoppen'

Een vakbond wil een vuist maken tegen de directie van Walibi Holland door zo veel mogelijk ontevreden medewerkers van het attractiepark te mobiliseren. De Horecabond is al enkele maanden bezig om personeelsleden van Walibi te steunen in een conflict met de directie. Veel seizoenskrachten voelen zich achtergesteld bij collega's met een vast contract.

De arbeidsvoorwaarden voor vaste werknemers zijn namelijk vele malen beter. Toen een handtekeningenactie weinig uithaalde, besloot de vakbond zich ermee te bemoeien. De afgelopen maanden sprak De Horecabond met betrokken medewerkers én met het Walibi-management.

Een woordvoerder van de bond wil tegenover Looopings niets kwijt over de vorderingen. Wel ontvingen personeelsleden deze week een nieuwsbrief waarin De Horecabond Walibi-medewerkers oproept om zich aan te sluiten bij het initiatief. "Seizoenswerker bij Walibi? Jij verdient beter!", luidt de titel.



Instructeurs

De bond zegt te strijden voor gelijk loon voor gelijk werk, meer zekerheid, "vooral voor teamleiders, seniors, instructeurs en planners", pensioenopbouw en reiskostenvergoeding. "Bij Walibi krijgen seizoenswerkers minder dan vaste medewerkers", valt er te lezen. "Dat moet stoppen!"



Men zegt in gesprek te zijn met de directie "voor betere voorwaarden". "Support ons door je gegevens achter te laten. Hiermee laat je de directie weten dat we met veel zijn!" Naar verwachting komt er uiterlijk eind deze maand een reactie van de directie op de voorstellen die de bond heeft gedaan. Daarna volgt een nieuwe personeelsbijeenkomst op donderdag 4 december.



Gesloten

In overleg met de medewerkers zullen mogelijke vervolgstappen behandeld worden. Eén van de opties is het bewandelen van de juridische weg. Walibi Holland is momenteel gesloten. Tussen zaterdag 20 december en zondag 4 januari vindt nog een winteropenstelling plaats. Het nieuwe seizoen start in het voorjaar.