Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp vangt tientallen gesmokkelde papegaaiduikers op na bizarre vondst op Schiphol

VIDEO Een bizarre vondst op Schiphol heeft geleid tot de geboorte van tientallen papegaaiduikers in Diergaarde Blijdorp. Douaniers troffen op 16 juni bij een bagagecontrole maar liefst 79 eieren aan in de koffer van een passagier, waarvan 51 van de bedreigde vogelsoort. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nam de eieren in beslag en bracht ze met spoed naar Rotterdam.

De smokkelaars - drie personen afkomstig uit IJsland - hadden de eieren vervoerd in kartonnen doosjes, samen met een broedmachine in de ruimbagage. Daarmee waren de eieren tot kort voor de vlucht warmgehouden. De betrokkenen werden gearresteerd en op 16 september veroordeeld tot een geldboete van 7500 euro per persoon.

Omdat Blijdorp als enige Nederlandse dierentuin papegaaiduikers huisvest en beschikt over meerdere broedmachines, werd daar hulp gezocht. Vijf machines draaiden wekenlang op volle toeren. Al een week na aankomst kroop het eerste kuiken uit het ei. Uiteindelijk overleefden 42 papegaaiduikers de reis, slechts vijf eieren bleken niet levensvatbaar.



Oceanium

De jonge vogels werden door verzorgers grootgebracht met verse vis en verhuisden na enkele dagen naar een speciaal ingerichte ruimte achter de schermen van het Oceanium. Inmiddels zijn de dieren geringd, gechipt en toegevoegd aan de bestaande kolonie in Rotterdam. Zodra ze volwassen zijn, maken ze deel uit van een internationaal fokprogramma om de soort in stand te houden.



Volgens Blijdorp is de reddingsactie een succes, maar de smokkel heeft tegelijkertijd een zware tol geëist. Omdat papegaaiduikers in het wild slechts één ei per jaar leggen, zijn met de roof 158 dieren beroofd van hun natuurlijke voortplanting. Terugplaatsen in de natuur is geen optie: de jongen zijn volledig afhankelijk van menselijk voedsel.