Madurodam

Video: Sea Life-vissen verhuizen naar Madurodam vanwege sluiting

VIDEO Sea Life Scheveningen is sinds deze maand dicht voor een grootschalige renovatie. De bekende aquariumattractie aan de boulevard blijft maandenlang gesloten. Om die reden moesten alle dieren tijdelijk elders worden ondergebracht. Een deel van de vissen heeft een plek gevonden in Madurodam in Den Haag.

Het Haagse themapark laat weten dat men enkele bewoners van Sea Life heeft opgevangen. Het gaat onder meer om goudvissen en koi-karpers, die nu door de grachten van Madurodam zwemmen. "We hebben ze geadopteerd en zorgen goed voor ze", aldus een woordvoerster.

"Typisch Hollands, want je vindt ze ook in de grachten en sloten door heel Nederland." Volgens het park zijn de vissen bestand tegen winterse temperaturen. "Sea Life en Madurodam hebben met veel zorgvuldigheid gezorgd dat het proces goed verliep."



Installaties

Sea Life Scheveningen werd op maandag 1 september gesloten voor een ingrijpende verbouwing, waarbij het pand wordt gemoderniseerd. Daarbij is aandacht voor onder meer de publieksruimtes en de installaties. De werkzaamheden duren tot medio 2026. "Wij bouwen aan een nóg mooier onderwateravontuur", staat op de officiële website.