Potts Park Minden

Nieuwe achtbaan in Duitsland is een wasstraat uit de steentijd

VIDEO Het Duitse pretpark Potts Park heeft een nieuwe familieachtbaan geopend met een opvallend thema. In Braus & Saus nemen bezoekers plaats in een prehistorische wasstraat, waar ze zogenaamd worden gepoetst en gedroogd voordat de trein met 50 kilometer per uur wordt weggeschoten.

De compacte rollercoaster werd gebouwd door de Duitse fabrikant ART Engineering, bekend van familieattracties als de wild swing. De achtbaanrit begint met een korte voorwaartse beweging een grot in, waar een korte scène te zien is: stenen borstels en luchtstromen maken de trein als het ware schoon.

Daarna wordt het voertuig achteruit een helling op gelanceerd, gevolgd door een tweede versnelling in de andere richting. De baan bestaat uit twee verweven spikes en eindigt na een rit voor- en achteruit weer in het station. Braus & Saus is 19 meter hoog en 220 meter lang. Er is één trein met zestien zitplaatsen.



Watjes

Volgens Potts Park is de attractie bedoeld voor het hele gezin, "maar niet voor watjes". Het project maakt deel uit van de themagebied Wilden Steinzeit, waar ook de eerder geopende wild swing Klippenschleuder te vinden is. ART Engineering omschrijft het ontwerp als een "compacte, betrouwbare familiecoaster met hoogwaardige afwerking".