Tientallen animatronics in nieuw Woezel & Pip-pretpark: eerste sculpturen onthuld

VIDEO Voor het nieuwe Woezel & Pip-pretpark De Tovertuin worden honderden figuren en tientallen animatronics gefabriceerd. Dat heeft initiatiefnemer Van Hoorne Studios vandaag bekendgemaakt tijdens een perspresentatie op pretparkbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona, in het bijzijn van leveranciers Petro Art Production en Themics Philippines.

Familie Resort & Avonturenpark De Tovertuin opent in het voorjaar van 2026 in de Brabantse plaats Hoogerheide. Themics brengt de karakters uit de verhalen van Woezel & Pip - bekend van boeken, series, films en theatervoorstellingen - tot leven. Het gaat om maar liefst 269 met de hand gemaakte glasvezelfiguren, waaronder 25 animatronics.

Van Hoorne produceert zelf nog meer bewegende elementen. Eén van de hoogtepunten wordt een 6 meter hoge bewegende uitvoering van Tante Perenboom. Petro zorgt voor het rotswerk, inclusief het stalen frame voor het eiland in het Perenboom-gebied. "Het primaire frame ondersteunt de thematische figuren en het secundaire frame vormt een basis voor spuitbeton en de uiteindelijke thematische afwerking", legt het bedrijf uit.



Staalconstructie

Het gaat om een staalconstructie van 4797 kilo, met een betonlaag van 10 centimeter en een totaal betonvolume van 44 kubieke meter. Eigenaar en producent Michael van Hoorne was zelf niet aanwezig, maar zorgde wel voor een videoboodschap tijdens de presentatie. Uiteindelijk werden in Barcelona twee voltooide sculpturen onthuld.