Movie Park Germany

Grote prijsverschillen tijdens Halloween Horror Festival in Movie Park: spookhuis van 6 naar 16 euro

FOTO'S Bezoekers van Movie Park Germany betalen dit jaar flink uiteenlopende bedragen voor toegang tot de spookhuizen tijdens het Halloween Horror Festival. Het attractiepark in Bottrop hanteert geen vaste prijzen meer: de tarieven stijgen of dalen afhankelijk van de vraag. Daardoor kan een horrorbeleving die eerder 6 euro kostte ineens 16 euro bedragen.

Aanvankelijk was de entreeprijs van de nieuwe walkthrough Blood Moon Trailer Park vastgesteld op 6 euro. Naarmate de verkoop toenam, voerde Movie Park de prijs stapsgewijs op. Inmiddels vraagt het park 16 euro per persoon voor dezelfde attractie, bovenop de reguliere entreeprijs. Ook voor het nieuwe spookhuis Horror Lab geldt een variabel tarief: bij de opening betaalden bezoekers 5 euro, nu ligt dat bedrag tussen 6 en 7 euro.

De bestaande horrorattracties kennen eveneens forse fluctuaties. Zo steeg de prijs van A Quiet Place van 11 naar 13 euro, terwijl Hell House opliep van 12 naar 18 euro. Final Stop ging van 8 via 10 naar 13 euro. Murder Museum schommelt tussen 5 en 9 euro. Soms dalen de prijzen ook weer: voor de horrorshow Unhallowed vraagt Movie Park momenteel 3 euro, waar dat eerder 4 euro was.



Beter spreiden

Volgens een woordvoerster past het park de tarieven bewust aan op basis van populariteit en bezoekersdruk. Het dynamische prijsmodel moet helpen om de bezoekers beter te spreiden over de verschillende spookhuizen en dagen van het evenement. De voorlichtster benadrukt dat oude spookhuizen, zoals Circus of Freaks, Slaughterhouse en Secrets of St. Elmo - Last Hunt, voordeliger zijn.







