Parc Astérix Paris

Londinium is de naam van het nieuwe themagebied van Parc Astérix: eerste ontwerpen gepubliceerd

FOTO'S Een volledig nieuw themagebied in Parc Astérix staat in het teken van het oude Londen. De naam wordt Londinium. Dankzij een openbare vergunningsaanvraag zijn de eerste ontwerpen en bouwtekeningen nu beschikbaar. Eerder werd al bekend dat het Franse pretpark in de themazone een overdekte lanceerachtbaan en een interactieve darkride wil realiseren.

Het gaat wel om een andere darkride dan aanvankelijk de bedoeling was. Vorig jaar werd nog gesproken over een attractie van het type action league: een interactieve variant van een klassieke theekopjesmolen, met pistolen. Actuele documenten tonen een parcours met gondels.

De indoor coaster, die qua opzet lijkt op Uncharted in het Spaanse pretpark PortAventura Park, krijgt een hoogte van ruim 17 meter en een lengte van zo'n 800 meter. Als openingsjaar gaat men uit van 2028. In de tussentijd zit het park niet stil, want op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een Egyptisch themahotel en een upgrade van de Griekse zone.



Geheime dienst

Voor Londinium liet Parc Astérix zich inspireren door stripverhaal Asterix bij de Britten uit 1966. Ontwerpen tonen eigen interpretaties van de wijken Camden en Piccadilly Circus, maar bijvoorbeeld ook van het bekende SIS Building: het Londense gebouw van de geheime dienst. Volgens ingewijden gaat het om een totale investering van meer dan 100 miljoen euro.



De bestaande eetgelegenheid Restaurant du Lac wordt vervangen door een nieuw themarestaurant. Verder komen er onder meer kraampjes, winkels en een bar. In tegenstelling tot eerdere berichten blijft het theater van stuntshow Main Basse sur la Joconde voorlopig behouden.



Gehint

Overigens wordt in Parc Astérix al jaren gehint naar de komst van Londinium. In de wachtrij voor familieachtbaan Pégase Express staat een groot bord met afbeeldingen van de Big Ben en andere Londense iconen. "Binnenkort: Londinium!!!", valt er te lezen sinds 2017. "Na Gallië is Brittannië van jou! Tunnel in aanbouw."























