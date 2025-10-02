Plopsa Indoor Coevorden

Nieuw beleid: Plopsa-pretpark in Drenthe is voortaan altijd gratis toegankelijk

Het Drentse attractiepark Plopsa Indoor Coevorden houdt vast aan gratis toegang voor iedereen. In de maand juni werd voor het eerst geëxperimenteerd met het concept. Later is de actie verlengd tot en met de zomer. Inmiddels heeft het management besloten om het beleid definitief in te voeren.

Bezoekers hebben geen entreebewijs meer nodig om Plopsa Indoor Coevorden te betreden. Ze mogen gebruikmaken van achttien speeltoestellen en activiteiten. Ook de ontmoetingen met de Studio 100-figuren en de voorstellingen met Bumba en Maya kosten geen geld.

Wie ook de twaalf mechanische attracties wil proberen, kan rittenkaarten aanschaffen: 3 euro voor één attractie, 10 euro voor zes attracties, 20 euro voor vijftien attracties of 27,50 euro voor onbeperkte ritjes. Parkeren kost 12,50 euro per auto.



Concurrent

Plopsa Indoor, gelegen naast Center Parcs De Huttenheugte, heeft er sinds deze week een concurrent bij: in de Achterhoek - zo'n 100 kilometer verderop - opent vrijdag het overdekte pretpark Bommelwereld. Het attractieaanbod komt deels overeen met dat van de Plopsa-vestiging. Daar betalen bezoekers maximaal 26 euro voor een ticket inclusief alle attracties.