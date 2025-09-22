Walibi Holland

Pizza en friet in plaats van wereldkeukens: concept Walibi-restaurant aangepast

Walibi Holland heeft het aanbod van het recent vernieuwde restaurant Yummy Tummy verschraald. Het pretpark introduceerde vorig jaar een concept met wereldkeukens: bezoekers konden bij vier verschillende balies gerechten kiezen uit de Aziatische, Griekse, Mexicaanse en Italiaanse keuken. Nu is er alleen nog pizza en friet verkrijgbaar.

Het concept van Yummy Tummy werd in juni 2024 trots gepresenteerd met een feestelijke openingsceremonie. Walibi opende vier loketten met de namen Liu Liu Liu Asian Soul Food, Filos Greek Kitchen, Vamos Mexican Flavours en Allora Italian Food. Ruim een jaar later is men afgestapt van het idee van wereldkeukens.

Noedels, samosa's, gefrituurde kip, wraps, salades, nacho's en Italiaans breekbrood zijn van de kaart gehaald. Wie afgelopen weekend in Walibi was, kon alleen nog twee soorten pizza (14,50 tot 15,50 euro) en drie soorten loaded fries (7,50 tot 9,50 euro) bestellen. De aanpassing heeft te maken met het naderende halloweenseizoen, vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Gewenst

Vanwege de verwachte drukte is het assortiment alvast gewijzigd. "Het klopt dat we het concept aanpassen voor de drukkere halloweenperiode naar producten die gewenst zijn in dat jaardeel", zegt de voorlichter. "Na Halloween gaan we het totale concept evalueren, zoals trouwens steeds gedaan wordt."



Personeelstekorten spelen daarbij eveneens een rol. "Natuurlijk zijn de tekorten aan medewerkers op bepaalde tijdstippen ook een onderwerp van de evaluatie van dit arbeidsintensieve concept", aldus de woordvoerder. Yummy Tummy bevindt zich in parkdeel Play Ground, naast draaimolen Merrie Go'Round.



