Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Blijdorp beplakt gorillaverblijf met stickers om dieren meer privacy te geven

FOTO'S Diergaarde Blijdorp wil de gorilla's meer privacy geven. De Rotterdamse dierentuin heeft de ruiten van het binnenverblijf beplakt met grote stickers in de vorm van bladeren. Het is de bedoeling dat de mensapen zich erachter kunnen verschuilen.

Op die manier kunnen ze zich beter terugtrekken als ze daar behoefte aan hebben. Sommige ramen in de monumentale Rivièrahal zijn volledig afgeplakt, op andere plekken moeten bezoekers voortaan langs de plakplaatjes kijken. De vormgeving is volgens een voorlichter "aantrekkelijk voor het oog".

Vereniging Vrienden van Blijdorp doneerde 20.000 euro voor de stickers en andere kleine aanpassingen in het verblijf. Het park telt vandaag de dag nog drie gorilla's. Ze leven sinds dit jaar samen met witkruinmangabeys. Het is de bedoeling om op termijn volledig afscheid te nemen van de grote apen.







