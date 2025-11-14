Looopings

Looopings is er nu ook zonder advertenties: website reclamevrij voor 2,50 euro per maand

Klaar met de advertenties op Looopings? Vanaf nu is het mogelijk om de website reclamevrij te bekijken. Voor 2,50 euro per maand verdwijnen de reclamebanners op alle webpagina's van Looopings. Het afsluiten van een abonnement kan door in het hoofdmenu op 'Voorkeuren' te klikken.

Vervolgens opent een scherm waar de cookie-instellingen aangepast kunnen worden. Wie liever geen advertenties ziet en Looopings wil steunen, kiest voor de optie 'Ik wil abonneren'. Na het accepteren van de algemene voorwaarden - twee vakjes - kan betalen via onder meer creditcard en Bancontact. Op mobiel is ook Apple Pay beschikbaar.

Na betaling zijn er een maand lang geen banners of pop-ups meer zichtbaar bij het bezoeken van Looopings. Het is dan ook mogelijk om met het gekozen e-mailadres in te loggen in andere browsers, zowel op mobiel als op desktop. Looopings blijft voldoen aan de Europese cookiewetgeving: in hetzelfde scherm kunnen de instellingen en voorkeuren altijd gewijzigd worden, door te klikken op 'Pas uw keuze aan'.



Meest gehoorde klacht

De meest gehoorde klacht onder Looopings-lezers betreft de hoeveelheid reclames. Tegelijkertijd zorgen dergelijke banners ervoor dat Looopings kan blijven bestaan en de middelen heeft om dagelijks nieuws te brengen uit de wereld van attracties.



Voor vaste bezoekers kan het reclamevrije aanbod uitkomst bieden: pagina's laden merkbaar sneller en de leeservaring wordt rustiger. Daarnaast is er minder tracking door externe advertentiepartners. Voor de functionaliteit wordt samengewerkt met partner Refinery89. Het abonnement stopt na een maand automatisch.