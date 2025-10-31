Efteling

Efteling komt met eigen bakboek vol lekkernijen gebaseerd op sprookjes

FOTO'S Een nieuw bakboek van de Efteling laat de sprookjes uit het Sprookjesbos tot leven komen in de keuken. Op donderdag 21 november verschijnt Het Efteling-sprookjesbakboek, een samenwerking tussen schrijver Mark Haayema en tv-bakker Rutger van den Broek, bekend van het eerste seizoen van Heel Holland Bakt.

Het boek bevat tientallen recepten die verwijzen naar bekende sprookjesfiguren. Zo zijn er appel-kruimelmuffins voor Sneeuwwitje, bokkenpootjes voor de zeven geitjes, pompoencake voor Assepoester en een snoephuisje uit Hans en Grietje. Elk gerecht wordt gecombineerd met een korte hervertelling van het bijbehorende sprookje.

Haayema schrijft al langer voor de Efteling: hij is verantwoordelijk voor de Sprookjesboom-voorstellingen en hij regisseert een nieuwe musical over Joris en de Draak. Van den Broek won in 2013 de eerste editie van Heel Holland Bakt en publiceerde sindsdien verschillende bakboeken.



Illustraties

Verder bevat het kleurrijk vormgegeven hardcoverboek illustraties van Job van Gelder en Laury Tinnemans, fotografie van Saskia Lelieveld en styling van Nicole de Werk. Het 160 pagina's tellende Efteling-sprookjesbakboek is bedoeld voor gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar. De verkoopprijs bedraagt 24,99 euro.







