Efteling

Hoeveel weet jij écht van de Efteling? Dit waren de pittigste vragen van de Efteling-pubquiz

FOTO'S 42 teams hebben zaterdagavond tegen elkaar gestreden tijdens een heuse Efteling-pubquiz in Drunen. De tickets waren al snel volledig uitverkocht, waardoor veel Efteling-fans achter het net visten. Zij kunnen nu alsnog checken hoeveel ze nou echt over het attractiepark hadden geweten, want Looopings kan een deel van de vragenlijst publiceren.

Het evenement, een initiatief van Stichting Vertierelier, bestond uit maar liefst 95 vragen, waaronder veel ludieke raadsels, lastige rebussen en muzikale vraagstukken. De organisatoren hadden ook enkele Wie is de Mol?-achtige elementen toegevoegd, zoals een dobbelsteen die bepaalde hoeveel vragen teamcaptains moesten missen en een opdracht waarin de toekomst voorspeld moest worden.

Een greep uit de kennisvragen: welke houtsoort werd gebruikt bij achtbaan Joris en de Draak? Welke twee soorten gereedschap staan er op de huidige onderhoudsborden in het park? Hoe laat kwam op 11 augustus 1954 de miljoenste bezoeker door de poort? Welke letter stond er in 1989 op de buik van Pardoes? Hoe heet de koningin uit het sprookje van de Piraña? En hoe noemde André Rieu de grote bloembak op het plein voor het Efteling Theater?



Badeend

De antwoorden, in dezelfde volgorde: yellow pine, een hamer en een moersleutel, 14.58 uur, de letter E, koningin Pralina van Protsenstein en tulpenrotonde. Daarnaast wilden de quizmakers onder meer weten onder welke naam Shyam Dirindir Singh beter bekend is (de Oosterse Geest), hoe de badeend van Nijltje in het Teiltje heet (Snater) en wat de naam is van het instrument van Heks in Sprookjesboom-shows (Kwabbedongetingel).



Nog meer pittige kwesties: waar zijn drie originele voertuigen van De Oude Tufferbaan gebleven (het Efteling Museum, Villa Pardoes en het huidige parcours) én welke kleuren hebben ze? Wie zaten er in 1990 in het Convent der Grootlurkers? Welke Efteling-attractie heette in een vroeg stadium Armada (Polka Marina)? Wie presenteerden de Efteling-tv-show De Schatkamer (Felice Dekens en Curt Fortin)? En hoe noemen fans de kikkerknuffel uit het Efteling Grand Hotel (Bitterbalkikker)?



Monorail-karretjes

Bovendien werden deelnemers geacht verschillende zaken te herkennen: de artiesten van de nummers uit de Sprookjesboom-show Een Avond met Wolf, de namen van Monorail-karretjes in het Lavenlaar, de titels van Kurkentrekker-varianten in speeltuin Nest en het lied Jodeladie Salzburg uit een show met Efteling-typetje Jürgen Freilich (2007-2009).



In een speciale ronde kregen deelnemers wat langer de tijd om tien extreem lastige vragen te beantwoorden, inclusief hulplijnen: spelers mochten hun telefoon gebruiken. Daarbij werden vragen gesteld als: wat is de diameter van de onderzijde van het Danse Macabre-souvenir voor Premium-abonnementhouders, hoe vaak wordt het woord feest gezongen in het Sprookjesboom-lied Het is Feest en hoeveel parasols staan er op de digitale Efteling-plattegrond?



Suske en Wiske

Die ronde bevatte ook een vraag waarin de serienummers van zes Efteling-pins bij elkaar opgeteld moesten worden en tekstballonnetjes van een Suske en Wiske-album ingevuld moesten worden. Verderop in de quiz ging het over de kleur van de olifant die voorheen op het Anton Pieckplein stond en later is ondergebracht bij Villa Pardoes (toen wit, nu grijs), de schrijver van het jeugdboek rond Baron 1898 (Jacques Vriens) en de naam van het kruidenvrouwtje uit de Pardoes-verhalen (Aliciana, bijnaam Pardoma).















