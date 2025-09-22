Duinrell

31e editie van Tina Festival uitverkocht: deze artiesten traden op in Duinrell

FOTO'S Duizenden tienermeiden zijn afgelopen weekend aanwezig geweest bij de 31e editie van het Tina Festival in Duinrell. Het Wassenaarse attractiepark verwelkomde op zaterdag en zondag zo'n negenduizend dagbezoekers, plus ongeveer 2500 vakantiegasten. Zij konden kijken naar optredens van onder meer Bizzey, Unity, Luna Sabella, Job van Grafhorst, beter bekend als Dutchtuber.

Ook Lisanne Dijkstra, Anique Dreamon, Mylène en Rosanne Waalewijn, Joy, NXT, Jasmijn Torrico, Sep Jansen, Popz, Max Mies en Thomas Elderhorst stonden op het hoofdpodium. De presentatie was in handen van Juvat Westendorp en Fenna Ramos, terwijl Emma Keuven de presentatie bij Tina's Wereld op zich nam.

Het spotten van bekendheden kon op de Sterrenloper. In het bosgebied achter zweefmolen Aqua Swing was een Ontprikkel Zone ingericht. Duinrell zorgde zelf voor een studio met TikTok-presentatoren Eduard 'Ed' Verbaarschot en Sietske van Peursem. De rest van het aanbod bestond uit verkooppunten met souvenirs, workshops en vragensessies.



Verkeersregelaars

Daarbij waren onder andere Esmee Joanna, Quinn en Aaron Bezemer, Gabriel Martina a.k.a. Wildebras, Vijftal en Ashley Guijt aanwezig. Vanwege de grote drukte werden in Wassenaar verkeersregelaars ingezet. Het festival geldt als één van de grootste tienerevenementen van Nederland. Dagkaarten waren al in juni uitverkocht.















