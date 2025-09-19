Hossoland

Na plotselinge sluiting: Pools pretpark Hossoland gaat weer open, zonder uitleg

Het Poolse attractiepark Hossoland opent op zaterdag 20 september opnieuw de poorten. Dat meldt het park in een verklaring op social media. Daarbij wordt gesproken over het einde van een "technische onderbreking" rond de definitieve oplevering van het park. Op de reden van de eerdere sluiting - amper twee maanden na de opening - gaat Hossoland verder niet in.

Hossoland, eigendom van investeringsgroep Hosso, start met het najaarsprogramma Jesién w Hossolandzie: Herfst in Hossoland. Volgens de mededeling is het park vanaf nu geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, tot en met zondag 26 oktober. Wie eerder ongebruikte tickets heeft laten omzetten naar een voucher voor 2026 kan die aan de kassa inwisselen voor toegang dit seizoen.

Het pretpark sloot eind augustus onverwacht, terwijl het seizoen oorspronkelijk tot 31 oktober zou lopen. Kort daarvoor werd bekend dat justitie in Polen onderzoek deed naar de exploitatievergunning. Toezichthouders meldden destijds dat de documentatie waarschijnlijk niet op orde was, wat tot veiligheidsrisico's zou kunnen leiden.



Keuringspapieren

De directie sprak van administratieve aanvullingen en benadrukte dat geopende attracties over keuringspapieren beschikken. In de nieuwe boodschap zegt Hossoland een "unieke ervaring" te hebben voorbereid en attracties te bieden "die moderniteit, veiligheid en plezier combineren". Over de status van het vergunningstraject of de uitkomst van het onderzoek wordt niets vermeld.