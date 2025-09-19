Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Hossoland

Na plotselinge sluiting: Pools pretpark Hossoland gaat weer open, zonder uitleg

Gisteren, 18.14 uur

Het Poolse attractiepark Hossoland opent op zaterdag 20 september opnieuw de poorten. Dat meldt het park in een verklaring op social media. Daarbij wordt gesproken over het einde van een "technische onderbreking" rond de definitieve oplevering van het park. Op de reden van de eerdere sluiting - amper twee maanden na de opening - gaat Hossoland verder niet in.

Hossoland, eigendom van investeringsgroep Hosso, start met het najaarsprogramma Jesién w Hossolandzie: Herfst in Hossoland. Volgens de mededeling is het park vanaf nu geopend op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag, tot en met zondag 26 oktober. Wie eerder ongebruikte tickets heeft laten omzetten naar een voucher voor 2026 kan die aan de kassa inwisselen voor toegang dit seizoen.

Het pretpark sloot eind augustus onverwacht, terwijl het seizoen oorspronkelijk tot 31 oktober zou lopen. Kort daarvoor werd bekend dat justitie in Polen onderzoek deed naar de exploitatievergunning. Toezichthouders meldden destijds dat de documentatie waarschijnlijk niet op orde was, wat tot veiligheidsrisico's zou kunnen leiden.

Keuringspapieren
De directie sprak van administratieve aanvullingen en benadrukte dat geopende attracties over keuringspapieren beschikken. In de nieuwe boodschap zegt Hossoland een "unieke ervaring" te hebben voorbereid en attracties te bieden "die moderniteit, veiligheid en plezier combineren". Over de status van het vergunningstraject of de uitkomst van het onderzoek wordt niets vermeld.

Meer Hossoland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be