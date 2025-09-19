Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Bungalows in Blijdorp? Nieuwe directeur overweegt verblijfsrecreatie in oude vlinderkoepel

Diergaarde Blijdorp onderzoekt de mogelijkheid om in de toekomst verblijfsrecreatie toe te voegen. Interim-directeur Ron Voskuilen ziet op de plek van de leegstaande en deels vervallen vlinderkoepel Amazonica ruimte voor bungalows, zodat bezoekers kunnen overnachten. Dat vertelt hij in een interview met het AD.

Voskuilen keek voor inspiratie naar parken als Beekse Bergen en het Belgische Pairi Daiza, waar logeermogelijkheden inmiddels een belangrijk deel van de omzet opleveren. "Overnachtingen leveren daar 17 procent van de inkomsten op. Geld dat wij ook goed kunnen gebruiken." De huidige staat van Amazonica "doet pijn aan mijn ogen", aldus de directeur.

Zijn opmerkingen komen op een moment dat Blijdorp diep in de rode cijfers zit. In 2024 werd een verlies geboekt van ruim 5,4 miljoen euro en ook dit jaar blijft de financiële situatie kritiek. Voskuilen zegt dat hij bij zijn aantreden schrok van de staat waarin hij de organisatie aantrof: de dierentuin stond op het randje van een faillissement. Hij verwijt zijn voorganger Erik Zevenbergen dat er in de afgelopen jaren nauwelijks verbetering is geboekt.



Verwaarloosd

Ook het masterplan dat vorig jaar werd gepresenteerd, met een focus op natuurbescherming, krijgt kritiek. Voskuilen erkent dat natuurbehoud een belangrijke taak is voor een moderne dierentuin, maar hij vindt dat Blijdorp zichzelf daarbij heeft verwaarloosd. Als voorbeeld noemt hij een natuurbehoudsproject op Bonaire, dat de dierentuin jaarlijks ongeveer 200.000 euro kostte.



"Je kunt niet alleen maar goed doen in de wereld en thuis de machine verwaarlozen", zegt de interim-baas. De koerswijziging staat in schril contrast met de eerdere plannen van Zevenbergen. Die droomde van een Afrikaanse jungle met restaurant en speelhal in de buurt van Amazonica. Daar wordt nu niet meer over gesproken. Voskuilen wil vooral investeren in projecten die de bezoekersaantallen stuwen.



Lening

Hoewel bezuinigingen onvermijdelijk zijn, benadrukt de directeur dat er voorlopig geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De dierentuin rekent daarnaast op steun van de gemeente Rotterdam, die eerder al een lening verstrekte en nu opnieuw een kredietverzoek van 4 miljoen euro beoordeelt.



Blijdorp staat er al geruime tijd slecht voor. De dierentuin verloor in 2023 ook al geld, het bezoekersaantal loopt terug en grote bouwprojecten zijn uitgesteld. Met de komst van Voskuilen verschuift de focus naar strakker financieel beheer en nieuwe inkomstenbronnen, waaronder mogelijk verblijfsaccommodaties. Voor de rustige wintermaanden wordt gedacht aan het optuigen van een grote winterfair.



