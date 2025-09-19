Liseberg

Zweeds attractiepark krijgt XL-versie van populaire wild swing

FOTO'S Het Zweedse pretpark Liseberg opent in 2026 een nieuwe attractie: een wild swing XL met de naam Stormvåg. Het gaat om één van de eerste exemplaren van deze nieuwe generatie, die hoger en groter is dan eerdere varianten. De attractie, gebouwd door de Duitse fabrikant Art Engineering, komt te staan op de oude plek van spiegelpaleis Kristallsalongen.

Stormvåg krijgt 24 zitplaatsen, verdeeld over twee kanten van de gondel. Tijdens de rit slingert de constructie heen en weer tot een hoogte van 14,5 meter. De beweging doet denken aan de klassieke top spin, maar hier gaan passagiers niet over de kop. Daardoor is de attractie toegankelijk voor een breed publiek.

Het gebied rondom Stormvåg wordt tegelijkertijd vernieuwd, met onder meer nieuwe toiletten en kluisjes. Directeur Andreas Andersen noemt de toevoeging "een perfecte brug tussen kindergebied Kaninlandet en onze spannendere attracties".



Plopsaland

Wild swings zijn de laatste jaren bezig aan een opmars in de Europese pretparkwereld. In Duitsland en Frankrijk verschenen meerdere exemplaren en ook in de Benelux groeit de populariteit.



Dit jaar gingen de eerste wild swings open in Plopsaland Belgium en Plopsaland Ardennes. Volgend jaar volgen Avonturenpark Hellendoorn en het Belgische Bellewaerde Park.







