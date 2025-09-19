Avonturenpark Hellendoorn

Halloween in Avonturenpark Hellendoorn: nieuwe scare zone én chill zone bij evenement Screams

Bezoekers van Screams, het halloween-evenement van Avonturenpark Hellendoorn, kunnen dit jaar twee nieuwigheden ontdekken. Het Overijsselse pretpark introduceert een nieuwe scare zone én een nieuwe chill zone. Screams vindt plaats op vier zaterdagen: 11, 18, 25 oktober en 1 november, van 17.00 tot 22.00 uur.

De jaarslogan van 2025 luidt "We're coming for you". Voor de invulling van de helse horroravonden wordt grotendeels teruggegrepen op vorig jaar: de spookhuizen Château Cristal, Death Lab: The Mortuary, Horror Hotel: Wedding Night en Witch House gaan weer open. Dat geldt ook voor scare zones als Death Street, Red Gold en Freak Circus.

Nieuw is het griezelgedeelte Slide of Darkness bij het gesloten glijbaanpark Aquaventura: een donkere tunnel met harde muziek, rookeffecten en stroboscooplicht. "Alleen voor de echte durfal die niet bang is voor een beetje licht en geluid", zegt Hellendoorn erover. Even verderop ligt de chill zone Abandoned Slide Lounge.



Verbeterd

Het park beschrijft de ervaring als "A Haunted Hangout for Wicked Nights". "Voor wie even moet bijkomen van zij die achter hen aankomen, waar ondertussen de dj de duistere avond opzweept met de beste beats." Verder zijn de bestaande spookhuizen "inhoudelijk verder verbeterd", zegt algemeen directeur Rens-Jan van Vliet.



Alle Screams-avonden worden afgesloten met een vuurwerkshow. De spookhuizen kosten 5 tot 7,50 euro, de zones zijn gratis. Een V.I.P.-kaart, waarbij de afkorting staat voor Very Infected People, kost 59 euro. Daarmee mogen bezoekers de wachtrijen bij de betaalde belevingen overslaan. Ze ontvangen ook een snack.



25 keer

Wie Screams te eng vindt, kan langskomen tijdens Heksendoorn: het familievriendelijke halloweenfestival wordt dit jaar voor de 25e keer gehouden, tussen zaterdag 4 oktober en zondag 2 november. Naast 3500 pompoenen en honderden strobalen zorgt Hellendoorn voor extra entertainment. Op het programma staan Odelia's Disco Doolhof, een theatershow met Kareltje en Jasmijn, Odelia's Toverschool, een Griezeldisco en Château Lumière - de tamme versie van Château Cristal.



