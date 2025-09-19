Familiepark Drievliet

Ongelukje op parkeerplaats Drievliet: kinderen gewond door rijdende bus

Op het parkeerterrein van Drievliet heeft vanochtend een incident plaatsgevonden met een touringcar. Doordat de handrem van de bus per ongeluk niet geactiveerd was, liepen twee kinderen verwondingen op. Ambulance en politie kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Haagse familiepark aan Looopings. De bus reed tegen een lantaarnpaal aan. Eén kind raakte bekneld tussen de paal en het voertuig. De ander werd al tijdens het rijden geraakt. Dat leverde beenletsel op.

Het ongeval vond rond 10.05 uur plaats. "Dit is een heel vervelende gebeurtenis, maar gelukkig zijn de kinderen voor zover wij weten niet ernstig gewond geraakt", aldus de voorlichter. "Uiteraard zijn ze wel enorm geschrokken. We wensen ze veel sterkte en beterschap."



Schoolreisje

De twee pechvogels waren onderdeel van een uitstapje van een school uit Noord-Holland. Het schoolreisje gaat verder wel gewoon door. Andere kinderen worden opgevangen en apart genomen als ze daar behoefte aan hebben. Bij een onderzoek naar de toedracht zijn de busmaatschappij en de school in kwestie betrokken.



Drievliet is vandaag geopend van 10.00 tot 16.00 uur, speciaal voor schoolreisjes. Vanwege de grote hoeveelheden schoolkinderen is het park volledig uitverkocht. De parkeerplaats bevindt zich tegenwoordig aan de andere kant van Rotterdamsebaan, de grote weg naast het attractiepark. Bezoekers wandelen over een loopbrug naar de ingang.