Efteling-spektakelshow met vuurwerk, drones en artiesten nu te zien op Videoland

Gisteren, 23.58 uur

VIDEO De grootste Efteling-show aller tijden is vanaf nu terug te kijken op Videoland. Vorige week stond het attractiepark volledig op zijn kop voor het Efteling Grand Spectacle: een ongekend spectaculaire avondvoorstelling met optredens van bekende artiesten, aangevuld met fonteinen, vuur, vuurwerk, videoprojecties, lichteffecten, drones, zang, dans en acrobatiek.

Het uit de kluiten gewassen personeelsfeest mocht alleen bijgewoond worden door Efteling-personeel en enkele genodigden. Wie er niet bij kon zijn, kan nu de volledige videoregistratie bekijken via het streamingplatform van RTL. De presentatie blijkt in handen te zijn van Marieke Elsinga. Zij kwam niet in beeld tijdens de avond zelf.

De 75 minuten durende productie wordt door Videoland omschreven als "een unieke show vol muziek, dans, drones, licht en vuurwerk, gebracht door de grootste sterren van Nederland". Op drijvende podia in de Aquanura-vijver verschenen achtereenvolgens Nick Schilder, Lucas & Steve, Davina Michelle, Typhoon, Danny Vera, Krezip, Paul de Leeuw, Flemming, Mart Hoogkamer, Sven Versteeg, Marco Schuitmaker, Bløf, Guus Meeuwis en La Fuente.

De Prinses op de Erwt
De avond werd aan elkaar gepraat door de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, de zangstem van het Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt. Aan het einde van de videoregistratie komen de logo's van de Efteling en RTL in beeld, met de tekst "Dit is een Efteling-productie in samenwerking met Videoland".

Videoland heeft drie soorten abonnementen: Basis (met reclame, 5,99 euro per maand), Plus (reclamevrij op twee apparaten, 10,99 euro per maand) en Premium (reclamevrij op vier apparaten, 12,99 euro per maand). Opzeggen kan op elk moment.



