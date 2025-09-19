Bobbejaanland

Bobbejaanland kort de langste achtbaantrein ter wereld in: dit is waarom

De langste achtbaantrein ter wereld is iets korter geworden. Bobbejaanland heeft vijf karretjes van de Revolution-trein verwijderd. Normaal gesproken telt de trein van de populaire overdekte rollercoaster maar liefst dertig verschillende bakjes. Dat zijn er voorlopig 25: de technici hebben er vijf gondels tussenuit gehaald voor onderhoud.

De maatregel hangt samen met de naderende winteropening van Bobbejaanland: het Vlaamse pretpark gaat voor het eerst open in de winterperiode, onder de noemer Bobbejaanland Wintert. Om die reden is er minder tijd voor onderhoud. Door steeds vijf karretjes uit de roulatie te halen, kunnen noodzakelijke werkzaamheden alvast starten zonder dat de attractie dicht hoeft.

Op die manier kan Revolution in het najaar én in de kerstperiode blijven draaien, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. "Omdat we open zijn in de winter, moet onze technische dienst het onderhoud aan alle attracties op een andere manier plannen", legt ze uit.



Paasvakantie

"Zo kunnen we tijdens de winter open zijn én ook weer klaarstaan vanaf de paasvakantie." Na de onderhoudsbeurt telt de trein weer dertig bakjes, zoals vanouds. Revolution, geopend in 1989, draait om een revolutionaire machine waarmee passagiers een tijdreis maken.



Onderweg wordt gebruikgemaakt van lichteffecten en muziek. De topsnelheid bedraagt 50 kilometer per uur. Toen de attractie vorig jaar 35 jaar bestond, investeerde Bobbejaanland 1 miljoen euro in het opknappen van onder meer de wachtrij, de trein en het station.