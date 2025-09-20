Welkom!
Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland Belgium lanceert nieuwe app met bestel- en ticketfunctie

Vandaag, 13.48 uur

Plopsaland Belgium heeft een nieuwe smartphone-app gelanceerd. De oude applicatie verdween eerder dit jaar plots uit de appwinkels, waardoor bezoekers tijdelijk zonder officiële app zaten. Nu is de opvolger beschikbaar onder de naam Plopsaland Resort Belgium.

De applicatie bevat vertrouwde onderdelen zoals een digitaal parkplan en het raadplegen van wachttijden en aanvangstijden van entertainment. Daarbovenop zijn nieuwe functies toegevoegd. Zo kunnen bezoekers voortaan rechtstreeks via de app een maaltijd bestellen in het Plop Hamburger Restaurant.

Ook de aankoop van parkeerkaarten en Express Pass-tickets is gebruiksvriendelijker gemaakt. De makers noemen de app "jouw gids voor een geslaagd bezoek aan Plopsaland Belgium". Er zouden ook "exclusieve kortingen en aanbiedingen" worden gegeven aan app-gebruikers.

