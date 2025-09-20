Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland verkoopt vanaf vandaag exclusieve K3 Originals-merchandise

FOTO'S Bezoekers van Plopsaland Belgium kunnen vanaf vandaag exclusieve souvenirs aanschaffen van de originele formatie van K3. Het pretpark in De Panne biedt een speciale merchandisecollectie aan ter gelegenheid van de reünieconcerten van Karen, Kristel en Kathleen, die volgende maand starten in Antwerpen.

Het gaat om petten, tassen, mokken, sokken en magneten. De artikelen zijn vanaf nu beschikbaar in het Vlaamse attractiepark. Daarnaast zijn de producten ook te koop tijdens de shows zelf en via webwinkel Bol. Op vrijdag 3 oktober - de dag van het eerste optreden in de Antwerpse AFAS Dome - wordt een tweede reeks items onthuld.

De zogenoemde K3 Originals-tour leidt volgend jaar ook naar Rotterdam Ahoy. De belangstelling voor de eenmalige comeback van de eerste K3-generatie was enorm: binnen enkele uren waren eerder dit jaar ruim een half miljoen tickets uitverkocht. Inmiddels staan er meer dan veertig shows gepland in België en Nederland, waarmee meerdere verkooprecords werden gebroken.



JBC

Eerder werden al K3 Originals-items op de markt gebracht in samenwerking met kledingketen JBC: truien met kreten uit bekende K3-liedjes, zoals Heyah Mama. Ook die zijn nog steeds verkrijgbaar in het Plopsa-park.



























