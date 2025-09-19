Attractiepark Toverland

Videoclip van popgroep Chipz opgenomen in spookhuis Toverland

VIDEO Toverland speelt een belangrijke rol in een nieuwe videoclip van popgroep Chipz. De Nederlandse formatie besloot het oude nummer Haunted House uit 2004 nieuw leven in te blazen, samen met radio-dj en influencer Bram Krikke. De bijbehorende clip is opgenomen in een spookhuis van Toverland.

We zien beelden van de decors van Maison de la Magie, waar griezels uit verschillende halloweenbelevingen van het Limburgse attractiepark ronddwalen. De leden van de groep worden onder meer opgejaagd door figuren uit scare zone Cirque, spookhuis The Dollhouse en walkthrough The Witches Forest.

Ook zien we voor het eerst een personage uit de nieuwe scare zone Unmasked in actie. Ondertussen banen de zangers zich een weg door de duistere kamers en smalle gangen van het landhuis. Krikke speelt de rol van maniakale huiseigenaar, die met een Russisch accent waarschuwt dat de bezoekers zijn House of Doom nooit meer kunnen verlaten.



Disneyland Paris

Chipz ontstond in 2003. In 2004 werd het album The Adventures Of Chipz - waar het nummer Haunted House ook op staat - gepresenteerd in The Lucky Nugget Saloon in Disneyland Paris. Wegens afnemend succes stopte de groep eind 2010, maar acht jaar later maakte men een comeback. De formatie bestaat nu uit Kevin Hellenbrand, Rachel van den Hoogen, Cilla Niekoop en Bram Blankestijn, de vaste vervanger van Peter Rost.