Attractiepark Toverland

Toverland-film HalloWiebe in première: pretpark wordt belaagd door reusachtige robots

FOTO'S In Utrecht is vrijdagavond de nieuwe familiefilm HalloWiebe in première gegaan. De vertoning vond plaats in bioscoop Kinepolis Jaarbeurs, tijdens een speciaal evenement in halloweensferen met een rode loper en enkele bekende gasten. Vandaag, zaterdag 20 september, volgt de publiekspremière.

Op promotiemateriaal wordt 24 september genoemd als releasedatum, maar de komische film is dus eerder te zien. HalloWiebe werd grotendeels opgenomen in Attractiepark Toverland. Voor de productie kreeg de Limburgse bestemming een nieuwe naam: Halloween Happyland.

In het verhaal moet beveiliger Wiebe (Duncan Meijering) samen met een bont team het park beschermen tegen drie reusachtige robots die door een zakenman worden ingezet om het terrein te vernietigen. De pretparkdirecteur heet in dit geval niet Jean Gelissen, maar Jan Timmerman: een rol van Glenn Coenen.



Steven Kazàn

Ook goochelaar Steven Kazàn speelde mee. Paul van Gorcum, bekend als de Baron in Bassie & Adriaan en de Efteling-achtbaan Baron 1898, sprak een stem in. De regie was in handen van Jasper ten Hoor en Ivan Hidayat. In februari dit jaar vonden de opnames plaats. Daarvoor werd Toverland tijdelijk weer gehuld in halloweensferen.



Producent Reda van der Putten noemt de film op LinkedIn "een grappige én spannende familiefilm, helemaal in de sfeer van Halloween". Volgens hem zorgt de locatie in Toverland voor een "magische setting die de film een unieke sfeer geeft". HalloWiebe draait vanaf dit weekend in bijna 120 bioscopen door heel Nederland.







































