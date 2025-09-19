Efteling

Bløf, Paul de Leeuw, Guus Meeuwis en Flemming: Efteling pakt uit met A-sterren op speciale feestavond

VIDEO De Efteling heeft een blik vol bekende artiesten opengetrokken. In het Kaatsheuvelse attractiepark verscheen donderdagavond een indrukwekkende stoet aan Nederlandse A-sterren tijdens een exclusieve feestavond voor personeel en genodigden. Voor het zogenoemde Efteling Grand Spectacle strikte men onder meer Bløf, Guus Meeuwis, Davina Michelle en Flemming.

De avond werd geopend door Nick Schilder, voorheen bekend van Nick & Simon, met een piano midden in het Meer van Fantasie. Hij introduceerde dj-duo Lucas & Steve, oftewel Lucas de Wert en Steven Jansen. Het optreden van Davina Michelle werd opgeluisterd met dansers én luchtacrobatiek. Gasten keken hun ogen uit toen tijdens haar hit Walk on Water een vrouw over het water zweefde.

Bij het nummer Make It A Memory kreeg Danny Vera gezelschap van Jacqueline Govaert, de zangeres van Krezip. Vera liet later in de show ook zijn monsterhit Roller Coaster horen, terwijl op de gevels van Fata Morgana en het Efteling Grand Hotel videoprojecties van een achtbaan werden getoond. Paul de Leeuw zong Droomland en Vlieg Met Me Mee. Bij Droomland werden Droomvlucht-luchtkastelen geprojecteerd op Fata Morgana.



Engelbewaarder

Voor jongere generaties waren Flemming, Mart Hoogkamer, Sven Versteeg en Marco Schuitmaker opgetrommeld, met liedjes als 100%, Blikkendag en Engelbewaarder. Paskal Jakobsen van Bløf deed Alles Is Liefde, waarna Guus Meeuwis Het Is Een Nacht en Brabant inzette. Een bijzonder moment, want Meeuwis heeft sinds 2020 zijn eigen Aquanura-show. Daarin komen beide nummers ook voor.



Nu zong Meeuwis de hits voor het eerst live óp de Aquanura-vijver. Dj Job Smeltzer, beter bekend als La Fuente, verzorgde de knallende finale vanuit een dj-booth op Fata Morgana. De avond werd aan elkaar gepraat door de Vlaamse zangeres Geike Arnaert van de band Hooverphonic en de Bløf-hit Zoutelande. Een toepasselijke keuze: Arnaert is ook de zangstem van het nieuwe Efteling-sprookje De Prinses op de Erwt.