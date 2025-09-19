Plopsaland Resort Belgium

Video: iconische Plopsaland-toren wordt omver getrokken

VIDEO Van een gevelrij in Plopsaland Belgium is in een paar dagen tijd helemaal niets meer over. Onlangs werd begonnen met het slopen van een deel van de huisjes op het Dorpsplein in het Vlaamse attractiepark. Woensdag konden bezoekers met eigen ogen zien hoe de sloopwerkzaamheden vorderden.

Op dat moment stond Het Torentje, een iconisch gebouw uit het prille begin van Plopsaland, nog overeind. Gisteren, toen het park gesloten was voor publiek, is de 25 jaar oude blikvanger alsnog tegen de vlakte gegaan. Een video laat zien hoe de onderkant van het bouwwerk al was gestript: alleen de steunpilaren en de bovenzijde bleven intact.

Vervolgens is het gevaarte omver getrokken en geduwd door twee bouwmachines. Dat ging gepaard met een grote rookwolk. Later zijn de restanten klein gemaakt, zodat alle brokstukken als puin afgevoerd kunnen worden. Men wil het terrein zo snel mogelijk leeg en bouwrijp maken om te kunnen beginnen met de bouw van een nieuw complex met een flying theater.







Meli-Park

Het Torentje, gelegen tussen Het Verkeerspark en het F.C. De Kampioenen Café, fungeerde de afgelopen decennia als horecagelegenheid. De markante constructie, ontworpen door Plopsa-designer Piet De Koninck, stamt uit 2000. Toen werd het voormalige Meli-Park omgebouwd tot Plopsaland De Panne, nu Plopsaland Resort Belgium.