Efteling

Efteling-mascotte Pardoes krijgt nieuw uiterlijk bij Villa Pardoes

FOTO'S Efteling-mascotte Pardoes heeft een nieuw uiterlijk gekregen in Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen en hun gezinnen. Tot nu toe werd daar nog gebruikgemaakt van het oude masker van Pardoes, zoals dat in de Efteling tussen 1999 en 2005 in gebruik was.

Daardoor oogde de nar in de villa jarenlang anders dan in het attractiepark. Met de aanpassing sluit het gezicht van Pardoes nu weer aan bij de versie die al twintig jaar in de Efteling rondloopt. Volgens Villa Pardoes was dat een belangrijke wens voor de kinderen die er verblijven.

"Ons 25-jarig jubileum was een mooi en symbolisch moment om onze Pardoes te vernieuwen", zegt een woordvoerster. "Voor de belevingswereld van de kinderen was er de wens om het uiterlijk van onze Pardoes meer passend te maken bij de Pardoes die zij tegenkomen in de Efteling. We zijn blij dat we dit samen met de Efteling mogelijk hebben gemaakt."



Golfersoutfit

Opvallend is dat Pardoes in de villa wel zijn vertrouwde golfersoutfit blijft dragen, een kenmerkende variant die hij alleen daar heeft. Villa Pardoes opende in 2000 de deuren en biedt sindsdien gratis vakanties aan gezinnen met kinderen tussen de 1 en 12 jaar met een ernstige levensbepalende ziekte of aandoening. Het project, geïnspireerd op het Amerikaanse Give Kids The World, werd geïnitieerd door Stichting Natuurpark de Efteling.



Pardoes werd in 1989 bedacht door Efteling-ontwerper Henny Knoet. De toverende nar heeft sindsdien een belangrijke rol in de belevingswereld van het attractiepark, met onder meer zijn eigen Pardoes Promenade - inclusief bronskleurig standbeeld - en parkdeel Fantasierijk, waar sinds 2017 de darkride Symbolica te vinden is.















