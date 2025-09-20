Serengeti-Park Hodenhagen

Hoofdpijndossier duurt voort: probleemachtbaan gaat ook dit jaar niet open

VIDEO Een attractiepark in Duitsland komt opnieuw met slecht nieuws over een nieuwe achtbaan. Pret- en dierenpark Serengeti-Park heeft de opening van de innovatieve rollercoaster Gozimba al meermaals moeten uitstellen: eigenlijk had de attractie al in 2022 af moeten zijn. De hoop was gevestigd op een opening in 2025, maar parkdirecteur Fabrizio Sepe moet fans nu weer teleurstellen.

"Na intensieve analyse weten we eindelijk waarom Gozimba nog niet heeft kunnen starten", staat in een bericht op social media. "Helaas moeten cruciale onderdelen volledig gereproduceerd worden, wat enkele maanden gaat duren." In een bijbehorend filmpje laat Sepe zien waar het probleem is ontstaan: de wielaandrijving.

De volledige wielophanging functioneert niet goed: de elementen hebben veel te weinig speling, waardoor in de bochten te veel druk wordt opgebouwd. Het gevolg: wielen zijn al na een halve dag rijden kapot. "Dat heeft natuurlijk geen zin", aldus de bedrijfsleider. Veertien onderdelen moeten opnieuw gemaakt worden door fabrikant RES Rides.



Dochter of zoon

Sepe kan er niet omheen: ook 2025 wordt niet het jaar van Gozimba. "Ik moet nu officieel toegeven: ook dit jaar komt het er niet van." Het Serengeti-team heeft de hoop nog niet opgegeven. "Het spijt ons vreselijk, dat begrijpen jullie. Dit park voelt als een dochter of een zoon voor mij, dus een achtbaan ook." De pretparkbaas belooft zich over vier à vijf maanden weer te melden.