Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Serengeti-Park Hodenhagen

Hoofdpijndossier duurt voort: probleemachtbaan gaat ook dit jaar niet open

Vandaag, 13.34 uur

VIDEO Een attractiepark in Duitsland komt opnieuw met slecht nieuws over een nieuwe achtbaan. Pret- en dierenpark Serengeti-Park heeft de opening van de innovatieve rollercoaster Gozimba al meermaals moeten uitstellen: eigenlijk had de attractie al in 2022 af moeten zijn. De hoop was gevestigd op een opening in 2025, maar parkdirecteur Fabrizio Sepe moet fans nu weer teleurstellen.

"Na intensieve analyse weten we eindelijk waarom Gozimba nog niet heeft kunnen starten", staat in een bericht op social media. "Helaas moeten cruciale onderdelen volledig gereproduceerd worden, wat enkele maanden gaat duren." In een bijbehorend filmpje laat Sepe zien waar het probleem is ontstaan: de wielaandrijving.

De volledige wielophanging functioneert niet goed: de elementen hebben veel te weinig speling, waardoor in de bochten te veel druk wordt opgebouwd. Het gevolg: wielen zijn al na een halve dag rijden kapot. "Dat heeft natuurlijk geen zin", aldus de bedrijfsleider. Veertien onderdelen moeten opnieuw gemaakt worden door fabrikant RES Rides.

Dochter of zoon
Sepe kan er niet omheen: ook 2025 wordt niet het jaar van Gozimba. "Ik moet nu officieel toegeven: ook dit jaar komt het er niet van." Het Serengeti-team heeft de hoop nog niet opgegeven. "Het spijt ons vreselijk, dat begrijpen jullie. Dit park voelt als een dochter of een zoon voor mij, dus een achtbaan ook." De pretparkbaas belooft zich over vier à vijf maanden weer te melden.



Meer Serengeti-Park Hodenhagen
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be