Bekende attractiebouwer bedenkt nieuwe elementen voor waterbanen: diagonal drop, swing splash en bungee lift

VIDEO De bekende attractiebouwer Intamin heeft drie nieuwe special effects bedacht voor waterattracties van het type flumeride. Het gaat om bijzondere toevoegingen die waterbanen volgens de Zwitserse fabrikant een stuk spannender en unieker moeten maken. De primeur wordt gedeeld voorafgaand aan de vakbeurs IAAPA Expo Europe in Barcelona, die plaatsvindt van dinsdag 23 tot en met donderdag 25 september.

Eén van de nieuwe onderdelen heet diagonal drop. Daarbij staat de boot op een platform dat schuin naar beneden wordt geloodst onder een hoek van 45 graden. De boot blijft waterpas, maar maakt desondanks een schuine val, met een splash als finale.

Het tweede element draagt de naam swing splash. Die is geïnspireerd op zogenoemde coaster spikes: de boot schiet een steile helling op, waarna hij achterwaarts terug het water in glijdt. Vervolgens brengt een bewegend wissel de passagiers naar het vervolg van de baan.



Bungee lift

Als derde presenteert Intamin de bungee lift. Hierbij worden passagiers verticaal omhoog getakeld, om daarna gecontroleerde valbewegingen te ervaren die doen denken aan een bungeejump. Het bedrijf biedt naar eigen zeggen maatwerk aan, zodat parken het effect kunnen afstemmen op hun eigen verhaal of gewenste thrillniveau.



De drie innovaties sluiten aan bij eerdere speciale flume-onderdelen van Intamin, zoals de booster en de v-switch. Volgens de fabrikant is het de bedoeling dat parken met de nieuwe technieken hun waterbanen kunnen upgraden tot een "buitengewone ervaring".