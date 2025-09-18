Efteling

Oeps: lange file voor de Efteling door foutje op matrixborden

Bij de Efteling is vanochtend een flinke verkeersopstopping ontstaan door een fout in de signalering op de Europalaan. Rond 09.30 uur stonden de matrixborden verkeerd ingesteld: er was slechts één rijstrook beschikbaar richting het park, terwijl er drie rijstroken uitgaand openstonden.

Even later werd de situatie aangepast naar twee banen in en twee banen uit, maar toen was de schade al aangericht. Het verkeer richting de Efteling liep muurvast. De file reikte vanaf de Europalaan tot aan de rotonde bij Piet Klerks op de N261 in Waalwijk.

Het inrijden verliep bovendien extra langzaam omdat de hoofdparkeerplaats vandaag gesloten blijft voor een evenement. Bezoekers moesten over twee banen doorrijden naar de achtergelegen parkeerterreinen, wat de doorstroming verder hinderde.



Verkeer op gang

Volgens een woordvoerder van de Efteling ging het vermoedelijk om een foutje in de besturing van de signalering. Rond 10.00 uur was de situatie grotendeels opgelost en kwam het verkeer weer op gang.



Vanwege het eenmalige Efteling Grand Spectacle - een grote avondvoorstelling voor medewerkers en genodigden - sluiten wachtrijen en horecagelegenheden eerder dan normaal. Bezoekers worden vanaf 18.00 uur verzocht het park te verlaten. Ook fonteinenshow Aquanura vervalt voor het reguliere publiek.



